Aktie im Fokus

Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Mittag schwächer

27.10.25 12:04 Uhr
Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Mittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Geely. Die Geely-Aktie musste zuletzt im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 2,12 EUR.

Die Geely-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 12:00 Uhr 1,7 Prozent im Minus bei 2,12 EUR. In der Spitze büßte die Geely-Aktie bis auf 2,12 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 2,13 EUR. Der Tagesumsatz der Geely-Aktie belief sich zuletzt auf 7.841 Aktien.

Am 27.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 2,35 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,87 Prozent. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,52 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Geely-Aktie damit 38,87 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,479 CNY. Im Vorjahr erhielten Geely-Aktionäre 0,330 HKD je Wertpapier.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Geely am 14.08.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,39 HKD, nach 0,97 HKD im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Geely 83,94 Mrd. HKD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 41,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 59,36 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Die Geely-Bilanz für Q3 2025 wird am 17.11.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Geely-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 12.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Geely-Aktie in Höhe von 1,57 CNY im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

