Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely tendiert am Mittag auf rotem Terrain

24.10.25 12:04 Uhr
Die Aktie von Geely gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Geely-Aktie musste zuletzt im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 2,15 EUR.

Geely
Aktien
Geely
2,15 EUR -0,01 EUR -0,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Geely-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Um 11:36 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 2,15 EUR. Das Tagestief markierte die Geely-Aktie bei 2,15 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 2,15 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 18.566 Geely-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.02.2025 bei 2,35 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,97 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Geely-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,52 EUR am 07.04.2025. Mit einem Kursverlust von 29,23 Prozent würde die Geely-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Geely-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,330 HKD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,479 CNY ausgeschüttet werden.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Geely am 14.08.2025. Es stand ein EPS von 0,39 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Geely noch ein Gewinn pro Aktie von 0,97 HKD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 41,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 59,36 Mrd. HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 83,94 Mrd. HKD ausgewiesen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.11.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 12.11.2026 dürfte Geely die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Geely-Aktie in Höhe von 1,57 CNY im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

