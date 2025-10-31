Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Freitagnachmittag mit Abschlägen

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Geely. Der Geely-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 2,05 EUR.

Um 15:59 Uhr ging es für die Geely-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 2,05 EUR. Die Geely-Aktie sank bis auf 2,05 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 2,06 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 4.364 Geely-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 2,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.02.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Geely-Aktie liegt somit 12,62 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,52 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Geely-Aktie liegt somit 34,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,479 CNY, nach 0,330 HKD im Jahr 2024.

Am 14.08.2025 äußerte sich Geely zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,39 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,97 HKD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 83,94 Mrd. HKD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Geely 59,36 Mrd. HKD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Geely am 17.11.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Geely im Jahr 2025 1,57 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

