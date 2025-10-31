DAX24.056 -0,3%Est505.687 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,14 +1,0%Nas23.581 -1,6%Bitcoin95.409 +2,0%Euro1,1558 -0,1%Öl64,84 +0,2%Gold4.019 -0,5%
So entwickelt sich Geely

Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Mittag mit negativen Vorzeichen

31.10.25 12:04 Uhr
Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Mittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Geely. Die Aktionäre schickten das Papier von Geely nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 2,06 EUR.

Geely
2,06 EUR -0,01 EUR -0,48%
Die Aktie notierte um 11:53 Uhr mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 2,06 EUR. Die Geely-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 2,06 EUR ab. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 2,06 EUR. Von der Geely-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.040 Stück gehandelt.

Bei 2,35 EUR markierte der Titel am 27.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Geely-Aktie derzeit noch 13,83 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,52 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Geely-Aktie mit einem Verlust von 26,07 Prozent wieder erreichen.

Geely-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,330 HKD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,479 CNY aus.

Am 14.08.2025 hat Geely in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,39 HKD, nach 0,97 HKD im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Geely in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 41,41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 83,94 Mrd. HKD im Vergleich zu 59,36 Mrd. HKD im Vorjahresquartal.

Geely dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 17.11.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Geely möglicherweise am 12.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,57 CNY je Geely-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

