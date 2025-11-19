DAX23.181 -1,7%Est505.535 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,80 +2,4%Nas22.433 -1,2%Bitcoin77.904 -2,8%Euro1,1589 +0,1%Öl64,74 -0,1%Gold4.093 +0,6%
Geely Automobile: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

19.11.25 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Geely Automobile Holdings Ltd (spons. ADRs)
37,60 EUR 0,20 EUR 0,53%
Charts|News|Analysen

Geely Automobile hat am 17.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,06 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,680 USD je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Geely Automobile im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 47,93 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12,46 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 8,42 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

