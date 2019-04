Bayer-Aktie vor Quartalszahlen und Hauptversammlung im Blick

Anzeige

DAX schwächer -- Asiens Börsen schließen uneinig -- Bitcoin über 5.500 US-Dollar -- Ermittlungen gegen VW-Manager wegen illegaler Boni? -- Stahlwerte, Bankenfusion, Wirecard, Thomas Cook im Fokus

E.ON treibt Eintritt in japanischen Windenergiemarkt voran. PUMA setzt sich höhere Nachhaltigkeitsziele. Chinas Starbucks-Rivale Luckin Coffee beantragt Börsengang in den USA. T-Mobile US und Sprint werben in Washington für Fusionspläne. Erste autonome Taxis von Tesla sollen 2020 an den Start gehen. Samsung verschiebt Start seines Auffalt-Smartphones nach Problemen.