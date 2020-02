Elon Musk kündigt "großartiges" Neuralink-Update an

Aktien in diesem Artikel Tesla 678,00 EUR

• Fortschritte bei Brain-Computer-Interface• Hilfe bei Erkrankungen des ZNS• KI als Bedrohung

Wer den Namen Elon Musk hört, denkt in erster Linie an Tesla oder SpaceX. Doch der Tausendsassa ist auch Mitgründer von Neuralink, einem Neurotechnologie-Startup, das an der Entwicklung eines Brain-Computer-Interface arbeitet. Dieses soll die Kommunikation zwischen dem menschlichen Gehirn und Computern ermöglichen.

Große Fortschritte

Mitte letzten Jahres hatte Elon Musk noch seine Hoffnung ausgedrückt, dass ein solches Gerät bereits in 2019 erstmals in einen Menschen eingepflanzt werden könnte. Dazu kam es nicht, doch Musk bleibt optimistisch und hat nun auf Twitter verkündet, dass es in 2020 soweit sein könnte. Die neue, verbesserte Version sei einfach "großartig", schrieb der Milliardär.

The profound impact of high bandwidth, high precision neural interfaces is underappreciated. Neuralink may have this in a human as soon as this year. Just needs to be unequivocally better than Utah Array, which is already in some humans & has severe drawbacks. - Elon Musk (@elonmusk) February 3, 2020

Wait until you see the next version vs what was presented last year. It’s *awesome*. - Elon Musk (@elonmusk) February 3, 2020

Doch räumte selbst der für seinen Optimismus bekannte Visionär ein, dass bis zur Marktreife noch einige Zeit vergehen dürfte. "Zunächst müssen wir es super sicher und leicht in der Anwendung machen, dann den bestmöglichen Nutzen den Risiken gegenüberstellen. Von den frühen Arbeiten bis hin zur Massenproduktion und Implantation ist es ein weiter Weg", erklärte Musk.

First, we need to make it super safe & easy to use, then determine greatest utility vs risk. From initially working to volume production & implantation is a long road. As with vehicle safety, it will be much harder to pass our internal standards than minimum regulatory standards. - Elon Musk (@elonmusk) February 3, 2020

Wozu dient ein Brain-Interface-Gerät?

Diese Technologie soll Patienten mit Erkrankungen des Gehirns und des zentralen Nervensystems (ZNS) - verursacht z.B. durch einem Schlaganfall, einen Unfall oder auch durch einen angeborenen Defekt - helfen. Das Gerät von Neuralink soll bei diesen Patienten für die ausgefallenen Gehirnregionen einspringen und Gehirn- sowie motorische Funktionen wieder herstellen.

Langfristiges Ziel ist es, dass der Mensch mit der sich immer rascher entwickelnden Künstlichen Intelligenz (KI) mithalten und eventuell sogar mit ihr verschmelzen kann. Denn Musk bereiten die Fortschritte im Bereich der KI Sorgen. So warnte er im September 2019 auf der World Artificial Intelligence Conference (WAIC) davor, dass Computer kontinuierlich intelligenter als Menschen werden: "Wir werden auf jede Weise weit überholt werden" sagte Musk. Deshalb laufe die Menschheit Gefahr, in Zukunft die Kontrolle über hochintelligente Computer zu verlieren.

Bildquellen: Kevork Djansezian/Getty Images, Joe Scarnici/WireImage/Getty Images