BVB-Aktie etwas leichter: Dahoud bleibt beim BVB - Kader fast komplett

Wie der Fußball-Bundesligist am Donnerstag mitteilte, hat der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler seinen im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag bis 2023 verlängert. Ursprünglich war eine Verlängerung um zwei Jahre im Gespräch gewesen.

"Wenn ich die Leistung bringe, und ich werde alles dafür tun, kann es noch länger gehen", sagte Dahoud im Trainingslager des DFB-Pokalsiegers in Bad Ragaz.

Der in Syrien geborene Dahoud war 2017 für zwölf Millionen Euro aus Mönchengladbach nach Dortmund gewechselt und hatte sich in den ersten Jahren schwergetan. Erst in dieser Saison wurde der U21-Europameister von 2017 mehr und mehr zu einer festen Größe im defensiven Mittelfeld des Revierclubs. Lohn für den Aufschwung war sein Debüt in der deutschen Nationalmannschaft im Oktober 2020 beim Test gegen die Türkei.

BVB-Kader fast komplett - Can: "Dürfen nicht jammern"

Nach fast vierwöchiger Vorbereitung mit einem Rumpfkader hat das lange Warten von BVB-Trainer Marco Rose auf viele Leistungsträger ein Ende. Zwei Tage nach den deutschen Nationalspielern Mats Hummels und Emre Can trafen auch die belgischen EM-Teilnehmer Axel Witsel und Thomas Meunier sowie der Schweizer Manuel Akanji im Trainingslager der Dortmunder in Bad Ragaz ein. Witsels Landsmann Thorgan Hazard wurde am Donnerstag im Laufe des Nachmittages erwartet.

Damit ist der Kader des Fußball-Bundesligisten knapp eineinhalb Wochen vor dem Pflichtspiel-Auftakt im DFB-Pokal bei Wehen Wiesbaden mit Ausnahme des Engländers Jude Bellingham und des Dänen Thomas Delaney komplett. "Jeder weiß, das ist keine optimale Vorbereitung. Es ist extrem, weil nächste Woche schon das erste Pflichtspiel ansteht. Aber wir dürfen nicht jammern", kommentierte Can am Donnerstag den späten Einstieg vieler Stammkräfte in das Training.

Der 27-Jährige ist guter Dinge, seinen durch den EM-Sonderurlaub verursachten Trainingsrückstand schnell aufholen zu können: "Ich habe nur eine Woche die Beine hochgelegt. Dann habe ich schon wieder angefangen, was zu machen. Ich glaube, dass man schon in paar Wochen wieder bei 100 Prozent ist."

Ähnlich wie Can hatte auch Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke von einer kniffligen Einstimmung auf die neue Saison gesprochen: "Der Trainer hat es momentan sehr schwer. Es ist meine 17. Vorbereitung, die ich miterlebe. Ich kann mich an keine erinnern, in der in der vierten Woche die Hälfte der Mannschaft noch immer nicht da war."

Trotz dieser Begleitumstände hofft Can, dass die Mannschaft "einen guten Start hinlegt": "Wir müssen da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Das muss die Messlatte sein", sagte der Defensiv-Allrounder mit Bezug auf den starken Schlussspurt der Borussia in der vergangenen Saison mit dem Pokalsieg und der späten Qualifikation für die Champions League.

