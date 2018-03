KUKA baut China-Geschäft weiter aus

Zu diesem Zweck sollen das General-Industry-Geschäft von KUKA in China sowie das Swisslog-Geschäft in China in Gemeinschaftsunternehmen mit Gesellschaften der chinesischen Midea-Gruppe eingebracht werden, zu der KUKA selbst mehrheitlich gehört.

Die jeweiligen Gesellschafter der Gemeinschaftsunternehmen werden mit jeweils 50 Prozent an den Joint Ventures beteiligt sein. Das Joint Venture im Roboterbereich soll von KUKA kontrolliert werden. Das chinesische Automotive-Geschäft soll hingegen vollständig bei KUKA verbleiben.

Darüber hinaus soll eine neue Produktionsstätte im Technologiepark im chinesischen Shunde aufgebaut werden. Dort sollen künftig neue Produkte entstehen und in mehreren Ausbaustufen bis 2024 zusätzlich bis zu 75.000 Robotereinheiten pro Jahr produziert werden.

FRANKFURT (Dow Jones)

