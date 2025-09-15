General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Abend vermehrt von General Motors

General Motors im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von General Motors. Zuletzt ging es für die General Motors-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 58,53 USD.

Die General Motors-Aktie musste um 20:07 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 58,53 USD. Der Kurs der General Motors-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 58,25 USD nach. Bei 58,98 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Der Tagesumsatz der General Motors-Aktie belief sich zuletzt auf 445.009 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 61,14 USD. Dieser Kurs wurde am 26.11.2024 erreicht. 4,46 Prozent Plus fehlen der General Motors-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,65 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der General Motors-Aktie 28,84 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,480 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,568 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 50,50 USD für die General Motors-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte General Motors am 22.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,91 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 47,12 Mrd. USD – eine Minderung von 1,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 47,97 Mrd. USD eingefahren.

Voraussichtlich am 21.10.2025 dürfte General Motors Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 27.10.2026 dürfte General Motors die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den General Motors-Gewinn für das Jahr 2025 auf 9,44 USD je Aktie.

