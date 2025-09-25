General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors macht am Freitagnachmittag Boden gut

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von General Motors. Das Papier von General Motors legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 60,78 USD.

Die General Motors-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 60,78 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die General Motors-Aktie bei 60,87 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 60,65 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 115.361 General Motors-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 61,14 USD erreichte der Titel am 26.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die General Motors-Aktie damit 0,59 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 41,65 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die General Motors-Aktie mit einem Verlust von 31,47 Prozent wieder erreichen.

Nachdem General Motors seine Aktionäre 2024 mit 0,480 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,568 USD je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 50,50 USD für die General Motors-Aktie aus.

General Motors veröffentlichte am 22.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,91 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,55 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat General Motors 47,12 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 47,97 Mrd. USD umgesetzt worden.

Die General Motors-Bilanz für Q3 2025 wird am 21.10.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von General Motors rechnen Experten am 27.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass General Motors ein EPS in Höhe von 9,45 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur General Motors-Aktie

Lithium Americas-Aktie springt weiter an: Gespräche über US-Regierungsdarlehen

S&P 500-Titel General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in General Motors von vor 5 Jahren abgeworfen

Lithium Americas-Aktie +90 Prozent: US-Regierung denkt über Einstieg nach