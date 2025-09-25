DAX23.733 +0,8%ESt505.498 +1,0%Top 10 Crypto15,22 -0,3%Dow46.105 +0,3%Nas22.340 -0,2%Bitcoin93.339 -0,1%Euro1,1692 +0,2%Öl70,65 +1,5%Gold3.779 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Intel 855681 Tesla A1CX3T SAP 716460 HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Volkswagen (VW) vz. 766403 Plug Power A1JA81 Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Inflationsdaten: DAX geht höher ins Wochenende -- Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- Gerresheimer, Intel, Plug Power, Siemens, Rheinmetall, D-Wave, Droneshield, Oracle im Fokus
Top News
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Nach US-Inflationsdaten: DAX geht mit Gewinnen ins Wochenende - ausgeglichene Wochenbilanz Nach US-Inflationsdaten: DAX geht mit Gewinnen ins Wochenende - ausgeglichene Wochenbilanz
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie können drei wählen, aber nur einer wird es. Das Team von BNP Paribas freut sich auf Ihre Wahl zum Zertifikatehaus des Jahres 2025.
Notierung im Blick

General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors macht am Freitagnachmittag Boden gut

26.09.25 16:10 Uhr
General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors macht am Freitagnachmittag Boden gut

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von General Motors. Das Papier von General Motors legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 60,78 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
General Motors
52,56 EUR 1,16 EUR 2,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die General Motors-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 60,78 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die General Motors-Aktie bei 60,87 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 60,65 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 115.361 General Motors-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 61,14 USD erreichte der Titel am 26.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die General Motors-Aktie damit 0,59 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 41,65 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die General Motors-Aktie mit einem Verlust von 31,47 Prozent wieder erreichen.

Nachdem General Motors seine Aktionäre 2024 mit 0,480 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,568 USD je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 50,50 USD für die General Motors-Aktie aus.

General Motors veröffentlichte am 22.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,91 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,55 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat General Motors 47,12 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 47,97 Mrd. USD umgesetzt worden.

Die General Motors-Bilanz für Q3 2025 wird am 21.10.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von General Motors rechnen Experten am 27.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass General Motors ein EPS in Höhe von 9,45 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur General Motors-Aktie

Lithium Americas-Aktie springt weiter an: Gespräche über US-Regierungsdarlehen

S&P 500-Titel General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in General Motors von vor 5 Jahren abgeworfen

Lithium Americas-Aktie +90 Prozent: US-Regierung denkt über Einstieg nach

In eigener Sache

Übrigens: General Motors und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf General Motors

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf General Motors

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu General Motors

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu General Motors

DatumRatingAnalyst
10.04.2025General Motors NeutralUBS AG
03.04.2025General Motors Market-PerformBernstein Research
10.10.2022General Motors NeutralUBS AG
07.12.2020General Motors OutperformCredit Suisse Group
03.12.2020General Motors buyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
07.12.2020General Motors OutperformCredit Suisse Group
03.12.2020General Motors buyGoldman Sachs Group Inc.
24.03.2020General Motors buyUBS AG
13.02.2019General Motors BuySeaport Global Securities
11.01.2019General Motors OutperformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
10.04.2025General Motors NeutralUBS AG
03.04.2025General Motors Market-PerformBernstein Research
10.10.2022General Motors NeutralUBS AG
18.06.2020General Motors HoldJefferies & Company Inc.
26.03.2019General Motors NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
28.03.2018General Motors SellGoldman Sachs Group Inc.
07.02.2018General Motors SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.02.2018General Motors SellGoldman Sachs Group Inc.
16.03.2017General Motors SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.03.2017General Motors SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für General Motors nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen