Aktienkurs aktuell

General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors am Nachmittag im Minus

25.09.25 16:11 Uhr
Die Aktie von General Motors gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die General Motors-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 59,27 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
General Motors
51,02 EUR -0,16 EUR -0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 1,1 Prozent auf 59,27 USD. Die General Motors-Aktie gab in der Spitze bis auf 59,13 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 59,53 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 144.901 General Motors-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.11.2024 bei 61,14 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die General Motors-Aktie somit 3,06 Prozent niedriger. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 41,65 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die General Motors-Aktie derzeit noch 29,73 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für General Motors-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,480 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,568 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 50,50 USD für die General Motors-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte General Motors am 22.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,91 USD gegenüber 2,55 USD im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat General Motors in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,77 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 47,12 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 47,97 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 21.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von General Motors veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 27.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 9,44 USD je General Motors-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Linda Parton / Shutterstock.com

Analysen zu General Motors

DatumRatingAnalyst
10.04.2025General Motors NeutralUBS AG
03.04.2025General Motors Market-PerformBernstein Research
10.10.2022General Motors NeutralUBS AG
07.12.2020General Motors OutperformCredit Suisse Group
03.12.2020General Motors buyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
07.12.2020General Motors OutperformCredit Suisse Group
03.12.2020General Motors buyGoldman Sachs Group Inc.
24.03.2020General Motors buyUBS AG
13.02.2019General Motors BuySeaport Global Securities
11.01.2019General Motors OutperformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
10.04.2025General Motors NeutralUBS AG
03.04.2025General Motors Market-PerformBernstein Research
10.10.2022General Motors NeutralUBS AG
18.06.2020General Motors HoldJefferies & Company Inc.
26.03.2019General Motors NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
28.03.2018General Motors SellGoldman Sachs Group Inc.
07.02.2018General Motors SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.02.2018General Motors SellGoldman Sachs Group Inc.
16.03.2017General Motors SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.03.2017General Motors SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für General Motors nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
