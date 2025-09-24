General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors am Nachmittag im Minus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von General Motors gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die General Motors-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 59,27 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 1,1 Prozent auf 59,27 USD. Die General Motors-Aktie gab in der Spitze bis auf 59,13 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 59,53 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 144.901 General Motors-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.11.2024 bei 61,14 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die General Motors-Aktie somit 3,06 Prozent niedriger. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 41,65 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die General Motors-Aktie derzeit noch 29,73 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für General Motors-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,480 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,568 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 50,50 USD für die General Motors-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte General Motors am 22.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,91 USD gegenüber 2,55 USD im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat General Motors in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,77 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 47,12 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 47,97 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 21.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von General Motors veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 27.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 9,44 USD je General Motors-Aktie.

