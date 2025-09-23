General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors am Mittwochnachmittag im Aufwind
Die Aktie von General Motors gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die General Motors-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 59,86 USD zu.
Im New York-Handel gewannen die General Motors-Papiere um 15:53 Uhr 2,2 Prozent. In der Spitze gewann die General Motors-Aktie bis auf 60,03 USD. Bei 60,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten General Motors-Aktien beläuft sich auf 301.534 Stück.
Am 26.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 61,14 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der General Motors-Aktie ist somit 2,14 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 41,65 USD. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,42 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nach 0,480 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,568 USD je General Motors-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 50,50 USD je General Motors-Aktie aus.
Am 22.07.2025 hat General Motors in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,91 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,55 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,77 Prozent auf 47,12 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 47,97 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.10.2025 veröffentlicht. General Motors dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 27.10.2026 präsentieren.
Experten taxieren den General Motors-Gewinn für das Jahr 2025 auf 9,45 USD je Aktie.
Rivian-Aktie: Tesla-Konkurrent entlässt hunderte Mitarbeiter vor Ende der Steuergutschriften für Elektrofahrzeuge
S&P 500-Papier General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte eine General Motors-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Tesla-Aktie vor Crash? Deshalb könnte der 30. September ein Wendepunkt sein
