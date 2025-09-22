General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors am Abend tiefer

Kursentwicklung

Die Aktie von General Motors gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die General Motors-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 58,61 USD ab.

Die General Motors-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 58,61 USD abwärts. In der Spitze fiel die General Motors-Aktie bis auf 58,53 USD. Bei 59,41 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 465.029 General Motors-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.11.2024 bei 61,14 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,32 Prozent hinzugewinnen. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 41,65 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der General Motors-Aktie liegt somit 40,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

General Motors-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,480 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,568 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 50,50 USD je General Motors-Aktie aus.

Am 22.07.2025 lud General Motors zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS belief sich auf 1,91 USD gegenüber 2,55 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat General Motors im vergangenen Quartal 47,12 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte General Motors 47,97 Mrd. USD umsetzen können.

Am 21.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 27.10.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem General Motors-Gewinn in Höhe von 9,45 USD je Aktie aus.

