General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors am Nachmittag in Grün

Die Aktie von General Motors gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die General Motors-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 59,71 USD nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von General Motors nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,4 Prozent auf 59,71 USD. Kurzfristig markierte die General Motors-Aktie bei 59,72 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 59,41 USD eröffnete der Anteilsschein. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 138.932 General Motors-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 26.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 61,14 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 2,39 Prozent Plus fehlen der General Motors-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 41,65 USD erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 30,25 Prozent würde die General Motors-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,568 USD. Im Vorjahr hatte General Motors 0,480 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 50,50 USD.

General Motors gewährte am 22.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,91 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,77 Prozent auf 47,12 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 47,97 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte General Motors am 21.10.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von General Motors rechnen Experten am 27.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,45 USD je General Motors-Aktie belaufen.

