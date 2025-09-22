General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors am Abend mit Kursplus

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von General Motors. Im New York-Handel gewannen die General Motors-Papiere zuletzt 1,8 Prozent.

Das Papier von General Motors konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,8 Prozent auf 59,63 USD. Bei 60,16 USD erreichte die General Motors-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 60,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 854.720 General Motors-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 61,14 USD erreichte der Titel am 26.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die General Motors-Aktie somit 2,47 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 41,65 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2025). Mit Abgaben von 30,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

General Motors-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,480 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,568 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 50,50 USD.

Am 22.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,91 USD, nach 2,55 USD im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat General Motors in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,77 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 47,12 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 47,97 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 21.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 27.10.2026 dürfte General Motors die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den General Motors-Gewinn für das Jahr 2025 auf 9,45 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

