General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors am Donnerstagabend in Grün

Die Aktie von General Motors zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von General Motors legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 60,04 USD.

Die General Motors-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 60,04 USD. Der Kurs der General Motors-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 60,11 USD zu. Den New York-Handel startete das Papier bei 59,53 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 585.215 General Motors-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (61,14 USD) erklomm das Papier am 26.11.2024. Der aktuelle Kurs der General Motors-Aktie ist somit 1,83 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.04.2025 bei 41,65 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,63 Prozent.

General Motors-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,480 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,568 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 50,50 USD je General Motors-Aktie an.

General Motors ließ sich am 22.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,91 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte General Motors ein EPS von 2,55 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat General Motors in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,77 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 47,12 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 47,97 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 21.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 27.10.2026.

In der General Motors-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 9,44 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

