Nach US-Inflationsdaten: DAX geht höher ins Wochenende -- US-Börsen fest -- Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- Gerresheimer, Intel, Plug Power, Siemens, Rheinmetall, D-Wave, Oracle im Fokus
General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors am Freitagabend mit Aufschlag

26.09.25 20:24 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von General Motors. Zuletzt konnte die Aktie von General Motors zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,8 Prozent auf 61,08 USD.

Die General Motors-Aktie konnte um 20:06 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 61,08 USD. In der Spitze legte die General Motors-Aktie bis auf 61,98 USD zu. Mit einem Wert von 60,65 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 599.667 General Motors-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 61,98 USD erreichte der Titel am 26.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die General Motors-Aktie mit einem Kursplus von 1,47 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 41,65 USD. Mit einem Kursverlust von 31,81 Prozent würde die General Motors-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,480 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,568 USD je General Motors-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der General Motors-Aktie wird bei 50,50 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte General Motors am 22.07.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,91 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,55 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,77 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 47,12 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 47,97 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.10.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 27.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je General Motors-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 9,45 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Linda Parton / Shutterstock.com

