Aktie im Blick

General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors tendiert am Nachmittag seitwärts

22.09.25 16:11 Uhr
General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors tendiert am Nachmittag seitwärts

Die Aktie von General Motors hat am Montagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die General Motors-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 58,99 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
General Motors
49,91 EUR -0,46 EUR -0,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zum Vortag unverändert notierte die General Motors-Aktie um 15:53 Uhr im New York-Handel bei 58,99 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die General Motors-Aktie bei 59,16 USD. Die General Motors-Aktie gab in der Spitze bis auf 58,59 USD nach. Bei 58,78 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 140.598 General Motors-Aktien.

Am 26.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 61,14 USD. 3,64 Prozent Plus fehlen der General Motors-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 41,65 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 29,39 Prozent könnte die General Motors-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,480 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,568 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 50,50 USD an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte General Motors am 22.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,91 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,55 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat General Motors 47,12 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 47,97 Mrd. USD umgesetzt worden.

Am 21.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von General Motors rechnen Experten am 27.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 9,44 USD je Aktie in den General Motors-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur General Motors-Aktie

Rivian-Aktie: Tesla-Konkurrent entlässt hunderte Mitarbeiter vor Ende der Steuergutschriften für Elektrofahrzeuge

S&P 500-Papier General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte eine General Motors-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Tesla-Aktie vor Crash? Deshalb könnte der 30. September ein Wendepunkt sein

In eigener Sache

Übrigens: General Motors und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

