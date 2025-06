Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer tendiert am Mittwochnachmittag tiefer

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Gerresheimer. Die Gerresheimer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 47,80 EUR.

Die Gerresheimer-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,1 Prozent auf 47,80 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte Gerresheimer-Aktie bei 46,16 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 47,50 EUR. Von der Gerresheimer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 402.335 Stück gehandelt.

Am 06.06.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 109,70 EUR. Gewinne von 129,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 04.06.2025 Kursverluste bis auf 46,16 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Gerresheimer-Aktie liegt somit 3,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,17 EUR, nach 0,040 EUR im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 68,94 EUR für die Gerresheimer-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 28.02.2025 abgelaufenen Quartal legte Gerresheimer am 11.04.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,52 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Gerresheimer ein EPS von 0,38 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,57 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 520,05 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 466,14 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 10.07.2025 erwartet. Schätzungsweise am 09.07.2026 dürfte Gerresheimer die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Gerresheimer im Jahr 2025 4,35 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

