Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer am Donnerstagvormittag im Minusbereich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Gerresheimer. Das Papier von Gerresheimer gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 47,52 EUR abwärts.

Die Gerresheimer-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 47,52 EUR. Der Kurs der Gerresheimer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 47,50 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 48,14 EUR. Bisher wurden via XETRA 10.829 Gerresheimer-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 109,70 EUR markierte der Titel am 06.06.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 130,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 04.06.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 46,16 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Gerresheimer-Aktie liegt somit 2,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,040 EUR an Gerresheimer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,06 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 68,94 EUR für die Gerresheimer-Aktie.

Am 11.04.2025 hat Gerresheimer die Kennzahlen zum am 28.02.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,52 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Gerresheimer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,57 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 520,05 Mio. EUR im Vergleich zu 466,14 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.07.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 09.07.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,27 EUR je Aktie belaufen.

