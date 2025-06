Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Gerresheimer. Die Gerresheimer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,3 Prozent im Plus bei 48,88 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Gerresheimer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 2,3 Prozent auf 48,88 EUR. Die Gerresheimer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 49,12 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 48,14 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Gerresheimer-Aktien beläuft sich auf 292.254 Stück.

Am 06.06.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 109,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Gerresheimer-Aktie 124,43 Prozent zulegen. Am 04.06.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 46,16 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Gerresheimer-Aktie derzeit noch 5,56 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,06 EUR. Im Vorjahr hatte Gerresheimer 0,040 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 68,94 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Gerresheimer am 11.04.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,52 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 520,05 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Gerresheimer 466,14 Mio. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 10.07.2025 dürfte Gerresheimer Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Gerresheimer möglicherweise am 09.07.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Gerresheimer ein EPS in Höhe von 4,27 EUR in den Büchern stehen haben wird.

