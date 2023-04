DEUTZ-Aktie in Grün: DEUTZ will 2023 oberes Ende der Zielspanne erreichen

Aktien in diesem Artikel DEUTZ 6,00 EUR

Für 2023 würde nun Werte am oberen Ende der im März bekannt gegebenen Spannen erwartet, teile das im Nebenwerteindex SDAX notierte Unternehmen am Donnerstag mit. Die Zielspanne liege beim Absatz zwischen 175 000 und 195 000 DEUTZ -Motoren, beim Umsatz bei 1,9 bis 2,1 Milliarden Euro und bei der bereinigten Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern bei 4,0 bis 5,0 Prozent.

Im erste Quartal steigerte das Unternehmen den Auftragseingang laut vorläufiger Zahlen im Jahresvergleich um gut drei Prozent auf 526 Millionen Euro. Der Umsatz wuchs um fast 16 Prozent auf rund 517 Millionen Euro. Davon blieben rund 32 Millionen Euro als bereinigtes operatives Ergebnis übrig, was doppelt so viel ist wie vor einem Jahr und deutlich mehr als von Analysten im Mittel erwartet, wie es weiter hieß. Die vollständige Quartalsmitteilung soll am 4. Mai 2023 veröffentlicht werden.

DZ Bank hebt fairen Wert für Deutz auf 7,20 Euro - 'Kaufen'

Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von DEUTZ von 6,70 auf 7,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Motorenhersteller habe insgesamt ein starkes erstes Quartal hinter sich, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Lieferketten-Probleme sollten sich im Verlauf des Jahres weiter entspannen. Die neuen mittelfristigen Ziele bis 2025 befänden sich in Reichweite. Die Deutz-Aktie sei im Vergleich mit der Konkurrenz weiter günstig bewertet.

Die DEUTZ-Aktie kann am Donnerstag via XETRA zeitweise um 0,61 Prozent auf 5,82 Euro steigen.

KÖLN (dpa-AFX) / FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: DEUTZ AG