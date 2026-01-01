DAX24.555 +1,0%Est505.964 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,85 +1,4%Nas23.533 -0,6%Bitcoin69.769 -1,3%Euro1,1899 -0,6%Öl70,84 ±-0,0%Gold5.052 -6,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Microsoft 870747 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y adidas A1EWWW Deutsche Bank 514000 Apple 865985 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX legt zu -- Wall Street tiefer -- Apple steigert Umsatz und Gewinn -- BioNTech, Rüstungsaktien, Tesla, adidas, ASTA Energy, Novo Nordisk, NVIDIA im Fokus
Top News
Bayer-Aktie trotzdem leicht im Plus: Rückenwind durch positive Empfehlung für Finerenon Bayer-Aktie trotzdem leicht im Plus: Rückenwind durch positive Empfehlung für Finerenon
Rheinmetall erhält Handgranaten-Auftrag aus den Niederlanden - Aktie dennoch im Minus Rheinmetall erhält Handgranaten-Auftrag aus den Niederlanden - Aktie dennoch im Minus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Gesetzesänderung soll Ölraffinerie PCK langfristig sichern

30.01.26 15:47 Uhr

SCHWEDT/BERLIN (dpa-AFX) - Mit der beschlossenen Änderung im Außenwirtschaftsgesetz wird aus Sicht der Landesregierung in Brandenburg die Sicherheit für die Ölraffinerie PCK gestärkt. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sagte nach der Billigung durch den Bundesrat in Berlin: "Die neuen Regelungen zur Treuhandverwaltung bringen endlich mehr Stabilität für die PCK. Das ist ein wichtiges Signal für die Menschen vor Ort. Und es trägt zur Versorgungssicherheit der Region und der Entwicklung des Standortes bei."

Wer­bung

Mit der Änderung des Außenwirtschaftsgesetzes können die halbjährlichen Verlängerungsmaßnahmen der Treuhandverwaltung entfallen - bis auf einen Check der Voraussetzungen, wie die Staatskanzlei in Potsdam mitteilte. In der Vergangenheit wurde die Treuhand für die PCK jeweils für sechs Monate angeordnet und musste immer wieder verlängert werden.

Mit der Anpassung des Außenwirtschaftsgesetzes kann ein inländisches Unternehmen unter Treuhandverwaltung gestellt werden, das einem Geschäftsverbot nach EU-Sanktionsrecht unterliegt.

Damit werde eine neue Treuhandverwaltung im Außenwirtschaftsgesetz langfristig gesichert, hatte der SPD-Bundestagsabgeordnete für die Uckermark, Stefan Zierke, vor Tagen mitgeteilt. Der CDU-Politiker und Vorsitzende der Brandenburger Landesgruppe im Deutschen Bundestag, Sebastian Steineke, sagte, kritische Industrie-Infrastruktur könne unter strikter Einhaltung der EU-Sanktionen weiter betrieben werden.

Wer­bung

PCK im Nordosten Brandenburgs gehört zu 54 Prozent deutschen Töchtern des russischen Staatskonzerns Rosneft. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine 2022 stellte der Bund die beiden Rosneft-Töchter unter Treuhandverwaltung, er hat also die Kontrolle.

Zugleich entschied die damalige Bundesregierung, ab 2023 auf russisches Pipeline-Öl zu verzichten, das die PCK jahrzehntelang versorgte. Die Raffinerie musste sich andere Bezugsquellen suchen. Sie versorgt große Teile von Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Westpolen mit Sprit, Heizöl, Kerosin und anderen Produkten./mow/DP/men