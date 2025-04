Gespräche laufen

Der britische Essenlieferdienst Deliveroo hat den Erhalt eines Übernahmeangebots des US-Konkurrenten DoorDash bestätigt.

Bereits im vergangenen Jahr hatte es Medienberichte über einen möglichen Kauf gegeben. Damals hieß es, die beiden Unternehmen seien sich nicht über die Bewertung einig geworden und hätten die Gespräche im Mai abgebrochen.

Nun scheinen sich beide Seiten näher zu sein als 2024. DoorDash biete 180 Pence in bar je Aktie, teilte Deliveroo am Freitagabend mit. Aus dem Handel gegangen war das Papier, angetrieben von entsprechenden Pressemeldungen, knapp 5 Prozent höher bei 146,60 Pence. DoorDash bewertet das Unternehmen insgesamt mit etwa 2,7 Milliarden britische Pfund.

Im Falle eines verpflichtenden Übernahmeangebots empfiehlt der Verwaltungsrat von Deliveroo den Amerikanern, dieses den Aktionären der Briten vorzulegen. Dieser habe zudem beschlossen, mit DoorDash über die mögliche Offerte zu sprechen und ihm eine vertiefte Buchprüfung zu ermöglichen. Es gebe aber keine Sicherheit, dass es zu einem verpflichtenden Übernahmeangebot komme, betonte Deliveroo.

Die an der NASDAQ notierte DoorDash-Aktie legte am Freitag moderate 0,29 Prozent auf 187,76 US-Dollar zu. Für die Deliveroo-Aktie geht es im Londoner Handel am Montag dann zeitweise 15,96 Prozent auf 1,70 GBP hoch.

