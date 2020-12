Lufthansa sieht starken Buchungsanstieg über Weihnachten und Neujahr - Lufthansa-Aktie schüttelt Verluste ab

In der vergangenen Woche haben bis zu 400 Prozent mehr Menschen Ziele in Übersee sowie Süd- und Nordeuropa gebucht als in der Vorwoche, teilte die Fluggesellschaft mit.

Angesichts der gestiegenen Nachfrage würden Ziele in Europa neu bzw wieder in den Flugplan aufgenommen und bestehende Verbindungen häufiger bedient. Auch in den kommenden Wochen würden die Flugpläne weiter kurzfristig flexibel an die Nachfrage angepasst. So werden beispielsweise ab dem 19. Dezember erstmals die Inseln La Palma und Fuerteventura nonstop ab Frankfurt angeboten.

Lufthansa -Aktien fielen am Morgen im XETRA-Handel noch ins Minus. Inzwischen ist ein Kursplus in Höhe von 0,91 Prozent bei 10,09 Euro zu sehen.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com