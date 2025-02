Gewinne in New York: NASDAQ Composite beendet die Donnerstagssitzung mit Gewinnen

NASDAQ Composite-Performance im Blick

Schlussendlich wagten sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Werte in diesem Artikel

Der NASDAQ Composite sprang im NASDAQ-Handel schlussendlich um 0,51 Prozent auf 19.791,99 Punkte an. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,170 Prozent höher bei 19.725,83 Punkten, nach 19.692,33 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 19.793,36 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 19.654,11 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der NASDAQ Composite bereits um 3,00 Prozent. Vor einem Monat, am 06.01.2025, lag der NASDAQ Composite noch bei 19.864,98 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.11.2024, wurde der NASDAQ Composite auf 18.983,47 Punkte taxiert. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Jahr, am 06.02.2024, bei 15.609,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 2,65 Prozent aufwärts. 20.118,61 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Bei 18.831,91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit American Superconductor (+ 34,17 Prozent auf 34,24 USD), Digi International (+ 17,33 Prozent auf 35,68 USD), InterDigital (+ 16,05 Prozent auf 211,79 USD), Central Garden Pet (+ 8,34 Prozent auf 40,16 USD) und Comtech Telecommunications (+ 7,93 Prozent auf 2,45 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Omnicell (-11,15 Prozent auf 39,43 USD), Harvard Bioscience (-10,84 Prozent auf 1,48 USD), PC Connection (-10,81 Prozent auf 63,98 USD), Cutera (-8,00 Prozent auf 0,47 USD) und Nektar Therapeutics (-7,76 Prozent auf 0,70 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 52.457.611 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 3,376 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Bed Bath Beyond-Aktie hat mit 0,05 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Comtech Telecommunications-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,17 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net