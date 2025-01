Gewinne in New York: S&P 500 zum Handelsende im Plus

Index-Performance im Blick

Heute zeigten sich die Börsianer in New York optimistisch.

Am Donnerstag verbuchte der S&P 500 via NYSE zum Handelsschluss ein Plus in Höhe von 0,53 Prozent auf 6.071,17 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 52,847 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,341 Prozent auf 6.059,89 Punkte an der Kurstafel, nach 6.039,31 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 6.027,46 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6.086,64 Einheiten.

S&P 500-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der S&P 500 bereits um 1,71 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.12.2024, lag der S&P 500 bei 5.906,94 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.10.2024, wies der S&P 500 einen Stand von 5.813,67 Punkten auf. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 30.01.2024, den Stand von 4.924,97 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 legte der Index bereits um 3,45 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 6.128,18 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5.773,31 Zähler.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell IBM (+ 12,96 Prozent auf 258,27 USD), Las Vegas Sands (+ 11,08 Prozent auf 48,24 USD), Thermo Fisher Scientific (+ 6,78 Prozent auf 606,74 USD), Wynn Resorts (+ 6,53 Prozent auf 89,60 USD) und Waste Management (+ 6,15 Prozent auf 222,43 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen hingegen United Parcel Service (-14,11 Prozent auf 114,90 USD), ServiceNow (-11,44 Prozent auf 1.012,75 USD), Comcast (-11,00 Prozent auf 33,25 USD), CH Robinson Worldwide (-6,94 Prozent auf 100,44 USD) und The Cigna Group Registered (-6,70 Prozent auf 282,98 USD).

Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 77.481.737 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,454 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der S&P 500-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,00 zu Buche schlagen. Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 1.200,00 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

