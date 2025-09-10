DAX23.722 +0,4%ESt505.393 +0,6%Top 10 Crypto16,01 +1,3%Dow45.941 +1,0%Nas21.973 +0,4%Bitcoin97.260 -0,1%Euro1,1739 +0,3%Öl66,35 -1,9%Gold3.632 -0,2%
Wiener Börse-Handel im Blick

Gewinne in Wien: ATX nachmittags mit Kursplus

11.09.25 15:57 Uhr
Gewinne in Wien: ATX nachmittags mit Kursplus

Der ATX gewinnt heute an Wert.

Indizes
ATX
4.657,2 PKT 27,8 PKT 0,60%
Charts|News|Analysen

Um 15:40 Uhr gewinnt der ATX im Wiener Börse-Handel 0,51 Prozent auf 4.652,95 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 134,619 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,022 Prozent auf 4.630,45 Punkte an der Kurstafel, nach 4.629,42 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 4.664,75 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4.618,83 Punkten verzeichnete.

ATX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 1,16 Prozent nach oben. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 11.08.2025, einen Stand von 4.721,03 Punkten. Der ATX notierte noch vor drei Monaten, am 11.06.2025, bei 4.391,53 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.09.2024, verzeichnete der ATX einen Wert von 3.552,86 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 27,24 Prozent. Bei 4.857,40 Punkten verzeichnete der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 3.481,22 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit Mayr-Melnhof Karton (+ 2,63 Prozent auf 82,00 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,46 Prozent auf 19,16 EUR), Vienna Insurance (+ 2,30) Prozent auf 44,50 EUR), DO (+ 2,08 Prozent auf 221,00 EUR) und CA Immobilien (+ 2,06 Prozent auf 22,82 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil Erste Group Bank (-0,36 Prozent auf 83,40 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,19 Prozent auf 26,10 EUR), Verbund (-0,16 Prozent auf 61,25 EUR), OMV (+ 0,04 Prozent auf 46,68 EUR) und Wienerberger (+ 0,49 Prozent auf 28,70 EUR).

Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Erste Group Bank-Aktie. 109.390 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX mit 32,564 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten auf. Die OMV-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,41 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

