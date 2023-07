Cathie Woods ARK Invest trennt sich von Tesla- und Coinbase-Aktien - Bei dieser Aktie greift die Starinvestorin zu

Gewinner im KI-Bereich?

Cathie Woods ARK Invest hat sich jüngst von weiteren Tesla- und Coinbase-Aktien getrennt. Bei dieser Aktie hat die Starinvestorin dagegen zugeschlagen.

• ARK Invest realisiert Gewinne bei Coinbase und Tesla

• NVIDIA als KI-Aktie zu "offensichtlich" - Alternative mit mehr Aufwärtspotenzial

• Bei dieser Aktie hat die Starinvestorin erneut zugegriffen

ARK Invest trennt sich von Coinbase- und Tesla-Aktien

Zu Jahresbeginn und im März hatte Cathie Wood noch für mehrere ETFs ihrer Investmentgesellschaft ARK Invest zahlreiche Tesla-Aktien zu niedrigeren Kursen hinzugekauft. Nach einer starken Performance der Tesla-Aktie nahm Wood zuletzt jedoch Gewinne mit und trennte sich von Tesla-Aktien.

Auch bei der Kryptobörse Coinbase, deren Aktie in diesem Jahr bereits kräftig zulegen konnte, hat Cathie Wood jüngst einen Teil der Gewinne realisiert, nachdem sie ihre Beteiligung in den vergangenen Monaten kontinuierlich aufgestockt hatte.

Twilio-Aktie: Cloud-Kommunikationsplattform mit prominenten Kunden

Ein Titel, bei dem Cathie Wood derweil weiter zugekauft hat, ist Twilio, ein US-Unternehmen, das eine Cloud-Kommunikationsplattform für Unternehmen betreibt. Mit Twilio können Unternehmen "direkte, personalisierte Beziehungen zu ihren Kunden überall auf der Welt" aufbauen, wie das Unternehmen auf seiner Webseite schreibt. "Twilio ermöglicht es Unternehmen, Kommunikation und Daten zu nutzen, um jedem Schritt der Customer Journey, vom Vertrieb über Marketing bis hin zu Wachstum, Kundenservice und vielen weiteren Engagement-Anwendungsfällen, auf flexible, programmatische Weise Intelligenz und Sicherheit zu verleihen." Das Unternehmen biete "einfache Tools zur Lösung schwieriger Probleme" - die Cloud-Plattform für Entwickler zeichne sich "durch eine einfache und übersichtliche Preisgestaltung aus", heißt es.

Im ersten Quartal 2023 konnte Twilio seinen Umsatz "trotz eines schwierigen makroökonomischen Umfelds" gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 15 Prozent auf 1,01 Milliarden US-Dollar steigern "und im gesamten Unternehmen erhebliche Effizienzsteigerungen" erzielen, erklärte Twilio-Mitgründer und -CEO Jeff Lawson. "Wir haben unser Geschäft mit dem Ziel strukturiert, Twilio in die Lage zu versetzen, in jedem finanziellen Umfeld profitabel zu arbeiten, und unser Non-GAAP-Betriebsergebnis im ersten Quartal ist ein starkes Signal unserer Fähigkeit, dies zu tun", so Lawson. Sein Non-GAAP-Betriebsergebnis konnte Twilio im ersten Quartal von 5 Millionen US-Dollar im Vorjahr auf 103,8 Millionen US-Dollar in diesem Jahr steigern.

Zum 31. März besaß Twilio laut eignen Angaben mehr als 300.000 aktive Kundenkonten. Zu Twilios Kunden zählen unter anderem die US-Fahrdienst-Vermittler Lyft und Uber, der Apartment- und Zimmervermittler Airbnb, der Online-Lieferdienst Deliveroo, der Computer-Hersteller Dell und das Software-Unternehmen Salesforce.

ARK Invest baut Twilio-Beteiligung aus

Wie MarketWatch berichtet, kauften ARK-Fonds kürzlich Aktien von Twilio im Wert von 11,4 Millionen US-Dollar nach. Der Fintech ETF habe 18.099, der Innovation ETF 146.801 und der Next Generation Internet ETF 26.620 Twilio-Aktien zugekauft.

In einem Interview mit CNBC nannte Wood Twilio kürzlich als eine Alternative aus dem KI-Bereich, die mehr Aufwärtspotenzial und eine günstigere Bewertung als zum Beispiel Tech-Riese NVIDIA biete und derzeit womöglich übersehen werde. Das Unternehmen besitze laut der Starinvestorin ein visionäres Führungsteam, einen starken globalen Vertrieb und proprietäre Daten, die zukünftige Gewinner im KI-Bereich besonders auszeichnen würden. So befinde sich Twilio zum Beispiel im Besitz von Daten aus der Kommunikation zwischen Unternehmen und Nutzern, die sonst keinem zugänglich seien.

Twilio-Aktie im Fokus

Die Twilio-Aktie hat in den vergangenen zwölf Monaten an der NYSE 28,71 Prozent an Wert verloren. Im laufenden Jahr sieht die Performance schon besser aus. So konnte das Papier seit Jahresbeginn um 27,17 Prozent zulegen. Derzeit kostet die Twilio-Aktie 62,26 US-Dollar und kommt damit auf eine Marktkapitalisierung von 11,45 Milliarden US-Dollar (Stand: Schlusskurs vom 21.07.2023).

Auf TipRanks wurde die Twilio-Aktie in den letzten drei Monaten von 23 Analysten bewertet. Von diesen verpassten neun dem Papier ein Buy-Rating, 13 empfehlen die Aktie zu halten und von einem Analysten erhielt das Papier eine Verkaufsempfehlung. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 66,21 US-Dollar und damit 6,34 Prozent über dem aktuellen Kurs. Die Spanne geht jedoch weit auseinander: Während das niedrigste Kursziel bei 50 US-Dollar liegt, was einen Rückgang von rund 20 Prozent impliziert, liegt das höchste Kursziel bei 110 US-Dollar, was einen Anstieg von rund 76 Prozent bedeuten würde.

Redaktion finanzen.net