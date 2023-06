Cathie Wood wirft reihenweise Tesla-Aktien aus dem Depot - auf welche Unternehmen die ARK Invest-Chefin nun setzt

Vor Auslieferungszahlen

Tesla ist eines der erklärten Lieblingsunternehmen von Starinvestorin Cathie Wood. Die Tesla-Aktie gehört zu den Top-Holdings ihrer Investmentfirma ARK Invest, und immer wieder lobt Wood den von Elon Musk geführten E-Autobauer in den höchsten Tönen. Im Juni stieß sie jedoch in großem Stil Tesla-Aktien ab und investierte das Kapital lieber in andere Unternehmen.

• Tesla-Aktie mit starkem Lauf vor Veröffentlichung von Auslieferungszahlen für Q2

• Cathie Wood verkaufte im Juni mehrfach Tesla-Aktien

• ARK Invest stockte bei NVIDIA-Konkurrenten und Biotech-Firmen auf

Die Performance der Tesla-Aktie kann sich in diesem Jahr durchaus sehen lassen: Seit Jahresbeginn legte das Papier des E-Autobauer an der US-Techbörse NASDAQ um satte 109 Prozent zu, allein in den letzten 30 Tagen ging es um rund 24 Prozent nach oben (Stand: Schlusskurs vom 29. Juni 2023). Angetrieben wurde die Tesla-Aktie dabei auch von der Aussicht auf starke Auslieferungszahlen für das zweite Quartal. Wie "Investor's Business Daily" berichtet, gehen Marktexperten davon aus, dass der US-Konzern - voraussichtlich am 2. Juli - einen neuen Auslieferungsrekord verkünden wird. Es werde im Durchschnitt mit einem Anstieg der Tesla-Auslieferungen um 74 Prozent auf 445.000 Fahrzeuge gerechnet, so die Nachrichtenseite. Im Vorjahreszeitraum litt der Elektroauto -Pionier jedoch auch noch unter Corona-Lockdowns in seinen chinesischen Werken, zudem wurde die Produktion in den Gigafabriken Berlin und Austin noch hochgefahren.

Besonders optimistisch mit Blick auf die Verkäufe im zweiten Quartal zeigte sich laut "Investor's Business Daily" Analyst Alex Potter von der Investmentbank Piper Sandler. Er denkt, dass Tesla im zweiten Quartal bis zu 469.000 Fahrzeuge ausgeliefert haben könnte - gesteht aber auch, dass diese Prognose womöglich "ein Tick zu hoch" sein könnte. "Unabhängig vom Ausgang an diesem Wochenende wären wir nicht überrascht, wenn es in den kommenden Monaten zu Gewinnmitnahmen kommen würde, angesichts der jüngsten Outperformance der Aktie", so Potter laut dem Wirtschaftsmagazin. Wie das Verhalten von Starinvestorin und Tesla-Fan Cathie Wood zeigt, dürfte der Analyst damit richtig liegen. Denn die ARK Invest-Chefin hat im Vorfeld der Auslieferungszahlen bereits begonnen, sich in größerem Umfang von Tesla-Papieren zu trennen.

Cathie Wood bei Tesla-Aktie in Verkaufsrausch

Nachdem Cathie Wood noch zu Jahresbeginn - und zuletzt Ende April - zahlreiche Tesla-Aktien zu niedrigeren Kursen für mehrere ETFs ihrer Investmentgesellschaft ARK Invest hinzugekauft hatte, nahm sie nun offenbar Gewinne mit und trennte sie sich im Juni von mehreren Aktienpaketen. Bereits im März hatte die Starinvestorin insgesamt rund 270.000 Tesla-Aktien aus dem ARK Innovation ETF und ARK Next Generation Internet ETF geworfen - im Vergleich zu den aktuellen Verkäufen handelte es sich dabei jedoch noch um geringere Reduzierungen.

Im Juni schien sich die Starinvestorin nun in Bezug auf Tesla-Aktien in einem Verkaufsrausch zu befinden. So veräußerte sie am 12. Juni insgesamt rund 393.000 Tesla-Aktien aus dem ARK Innovation ETF, dem ARK Next Generation Internet ETF sowie dem ARK Autonomous Technology & Robotics ETF. Nur vier Tage später warf sie erneut rund 73.100 Anteilsscheine aus ihren Fonds - gefolgt vom Verkauf von rund 31.590 Tesla-Papieren am 20. Juni. Doch damit nicht genug: Zwischen dem 23. und dem 28. Juni reduzierte die ARK Invest-Chefin ihre Tesla-Beteiligung um weitere rund 64.460 Aktien.

Insgesamt verkaufte Cathie Wood im Juni rund 562.230 Tesla-Aktien aus dem Bestand der drei genannten ETFs. Dieses Aktienpaket hätte - gemessen am letzten Schlusskurs der Tesla-Aktie bei 257,50 US-Dollar - aktuell einen Wert von rund 144,8 Millionen US-Dollar (Stand: Schlusskurs vom 29. Juni 2023). Laut "Benzinga" hält Tesla-Fan Wood aber trotz der jüngsten Verkäufe immer noch Tesla-Aktien im Wert von knapp 1,2 Milliarden US-Dollar. Auch insgesamt ist sie noch der Käuferseite zuzurechnen, da den Verkäufen im März und im Juni höhere Käufe von insgesamt rund 1,37 Millionen Tesla-Aktien seit Jahresbeginn gegenüberstehen.

Bei diesen Aktien griff die Starinvestorin zuletzt zu

Doch während Cathie Wood bei Tesla auf die Bremse trat, stockte sie ihr Engagement bei anderen Unternehmen Ende Juni deutlich auf. Dabei setzte sie vor allem auf Chip- und Prozessorenhersteller, die vom aktuellen KI-Trend profitieren und in Konkurrenz zu Platzhirsch NVIDIA stehen, dessen Aktien die Investorin als zu teuer einstuft. So griff Wood für den ARK Autonomous Technology & Robotics ETF Ende Juni zweimal bei AMD zu und kaufte außerdem bei fünf Gelegenheiten für diesen und den ARK Next Generation Internet ETF Papiere von Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC). Die im Juni von ARK Invest erworbenen 23.159 AMD-Aktien haben ausgehend vom letzten Schlusskurs bei 111,24 US-Dollar aktuell einen Wert von rund 2,58 Millionen US-Dollar, die neu hinzugekommenen 142.932 TSMC-Aktien sind aktuell rund 15,1 Millionen US-Dollar wert (Stand: Schlusskurse vom 29. Juni 2023).

Ebenfalls mehrfach auf dem Einkaufszettel der Investorin standen zum Monatsende Aktien der Biotech-Firmen Verve Therapeutics und Recursion Pharmaceuticals, die allerdings überwiegend im Portfolio des ARK Genomic Revolution ETF landeten. Einige der Papiere von Verve Therapeutics wurden jedoch auch genutzt, um im ARK Innovation ETF einen Teil der Lücke aufzufüllen, die der Verkauf der Tesla-Aktien dort hinterlassen hat.

Redaktion finanzen.net