Salzgitter-Aktie gibt ab: Salzgitter rechnet mit weniger Umsatz

Der Umsatz werde 2023 zwischen 11,5 Milliarden Euro und 12,0 Milliarden Euro liegen, teilte das Unternehmen bei der Vorlage der detaillierten Zahlen für das erste Quartal am Mittwoch mit. Der neuen Prognose zufolge rechnet Salzgitter jetzt mit einem Umsatzrückgang. Bei der Bekanntgabe der Eckdaten am 24. April hatte der im Stahlgeschäft mit thyssenkrupp konkurrierende Konzern noch einen leichten Anstieg des Umsatzes auf 13 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. 2022 hatte der Konzern 12,6 Milliarden Euro erlöst. Die Gewinnprognose bestätigte der Konzern dagegen.

So reagiert die Aktie - Analysten skeptisch

Das zur Vorlage detaillierter Quartalszahlen von Salzgitter gesenkte Umsatzziel für 2023 hat am Mittwoch die Aktien des Stahlherstellers belastet. Die Aktie büßte im SDAX 1,4 Prozent auf 35,0 Euro ein.

Analyst Dominic O'Kane von JPMorgan hatte eigentlich keine Überraschungen erwartet, da das Vorsteuerergebnis vorab bekannt gegeben worden sei und die Jahresziele im April bekräftigt wurden. Doch nun habe Salzgitter die Umsatzprognose für 2023 von 13 Milliarden Euro auf eine Spanne von nun 11,5 bis 12,0 Milliarden Euro verringert, während Ergebnisprognosen (Ebitda und Ebt) unverändert blieben, monierte er und bekräftigte sein "Underweight"-Urteil für die Aktie.

