Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Nachmittag ohne große Veränderung

Gilead Sciences im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Gilead Sciences. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Gilead Sciences-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 91,95 USD.

Die Gilead Sciences-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 91,95 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Gilead Sciences-Aktie bei 92,30 USD. Im Tief verlor die Gilead Sciences-Aktie bis auf 91,91 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 92,19 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 80.935 Gilead Sciences-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 98,90 USD erreichte der Titel am 12.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Gilead Sciences-Aktie ist somit 7,56 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 62,07 USD fiel das Papier am 01.06.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Gilead Sciences-Aktie 48,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Gilead Sciences-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 3,00 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,06 USD belaufen.

Gilead Sciences ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,75 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Gilead Sciences mit einem Umsatz von insgesamt 7,53 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,04 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 7,05 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 11.02.2025 dürfte Gilead Sciences Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 10.02.2026 dürfte Gilead Sciences die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 7,57 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gilead Sciences-Aktie

Freundlicher Handel: S&P 500 zum Start des Freitagshandels fester

Zuversicht in New York: NASDAQ 100 startet im Plus

Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite beginnt Freitagshandel im Plus