Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Montagnachmittag in Grün

So entwickelt sich Gilead Sciences

Die Aktie von Gilead Sciences zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Gilead Sciences-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 116,04 USD.

Die Gilead Sciences-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 116,04 USD. Die Gilead Sciences-Aktie legte bis auf 116,50 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 115,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 393.351 Gilead Sciences-Aktien.

Bei einem Wert von 116,50 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.03.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Gilead Sciences-Aktie 0,40 Prozent zulegen. Am 01.06.2024 gab der Anteilsschein bis auf 62,07 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Gilead Sciences-Aktie 46,51 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Gilead Sciences-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,08 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,23 USD belaufen.

Am 11.02.2025 äußerte sich Gilead Sciences zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,43 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 7,56 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,11 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Gilead Sciences am 24.04.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Gilead Sciences rechnen Experten am 23.04.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 7,93 USD je Aktie in den Gilead Sciences-Büchern.

Redaktion finanzen.net

