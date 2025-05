Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences reagiert am Dienstagnachmittag positiv

Gilead Sciences im Fokus

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Gilead Sciences-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 106,56 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Gilead Sciences zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,4 Prozent auf 106,56 USD. Die Gilead Sciences-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 106,57 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 105,76 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 168.669 Gilead Sciences-Aktien den Besitzer.

Bei 119,95 USD erreichte der Titel am 11.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der Gilead Sciences-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 01.06.2024 auf bis zu 62,07 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,23 USD. Im Vorjahr erhielten Gilead Sciences-Aktionäre 3,08 USD je Wertpapier.

Am 24.04.2025 legte Gilead Sciences die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,06 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -3,34 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6,65 Mrd. USD – eine Minderung von 0,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 6,69 Mrd. USD eingefahren.

Gilead Sciences dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 05.08.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Gilead Sciences-Gewinn für das Jahr 2025 auf 7,99 USD je Aktie.

