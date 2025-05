Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Notierung im Fokus

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Gilead Sciences-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 1,3 Prozent auf 107,67 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Gilead Sciences nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 1,3 Prozent auf 107,67 USD. Die Gilead Sciences-Aktie sank bis auf 107,45 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 108,11 USD. Bisher wurden via NASDAQ 203.227 Gilead Sciences-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 119,95 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,41 Prozent über dem aktuellen Kurs der Gilead Sciences-Aktie. Bei 62,07 USD fiel das Papier am 01.06.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,23 USD. Im Vorjahr hatte Gilead Sciences 3,08 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 24.04.2025 hat Gilead Sciences in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,06 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Gilead Sciences -3,34 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,69 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 6,65 Mrd. USD.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Gilead Sciences am 05.08.2025 vorlegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Gilead Sciences-Gewinn in Höhe von 7,99 USD je Aktie aus.

