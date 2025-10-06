Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Montagnachmittag im Aufwind

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Gilead Sciences. Zuletzt sprang die Gilead Sciences-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 114,03 USD zu.

Das Papier von Gilead Sciences konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,2 Prozent auf 114,03 USD. Die Gilead Sciences-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 117,00 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 115,49 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 429.466 Gilead Sciences-Aktien.

Bei 121,79 USD erreichte der Titel am 13.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Gilead Sciences-Aktie 6,81 Prozent zulegen. Bei 83,98 USD erreichte der Anteilsschein am 05.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Gilead Sciences-Aktie 26,35 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,08 USD an Gilead Sciences-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,15 USD.

Am 07.08.2025 äußerte sich Gilead Sciences zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,56 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,29 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,95 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7,06 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Gilead Sciences am 23.10.2025 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Gilead Sciences einen Gewinn von 8,10 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

