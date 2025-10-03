Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences zeigt sich am Abend freundlich

So bewegt sich Gilead Sciences

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Gilead Sciences. Zuletzt ging es für das Gilead Sciences-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 112,97 USD.

Um 20:08 Uhr sprang die Gilead Sciences-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 112,97 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Gilead Sciences-Aktie bei 113,41 USD. Bei 110,74 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.026.905 Gilead Sciences-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 121,79 USD. Dieser Kurs wurde am 13.08.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Gilead Sciences-Aktie somit 7,24 Prozent niedriger. Am 05.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 83,98 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 25,66 Prozent würde die Gilead Sciences-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Gilead Sciences-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,08 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,15 USD aus.

Am 07.08.2025 hat Gilead Sciences die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,56 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 7,06 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Gilead Sciences 6,95 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Gilead Sciences am 23.10.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Gilead Sciences einen Gewinn von 8,11 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gilead Sciences-Aktie

Pharma-CEOs kassieren ab: Das sind die Topverdiener der Pharmabranche 2024

NASDAQ Composite Index-Titel Gilead Sciences-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Gilead Sciences-Aktionäre freuen

Handel in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag in Rot