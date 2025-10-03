Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Freitagnachmittag schwächer
Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Gilead Sciences-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 110,38 USD abwärts.
Die Gilead Sciences-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 110,38 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Gilead Sciences-Aktie bisher bei 109,77 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 110,74 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 135.691 Gilead Sciences-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 121,79 USD erreichte der Titel am 13.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 10,34 Prozent Plus fehlen der Gilead Sciences-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 83,98 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Gilead Sciences-Aktie derzeit noch 23,92 Prozent Luft nach unten.
Nach 3,08 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,15 USD je Gilead Sciences-Aktie.
Gilead Sciences gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,56 USD gegenüber 1,29 USD im Vorjahresquartal. Gilead Sciences hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,06 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,95 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.10.2025 veröffentlicht.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,11 USD je Gilead Sciences-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Pharma-CEOs kassieren ab: Das sind die Topverdiener der Pharmabranche 2024
NASDAQ Composite Index-Titel Gilead Sciences-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Gilead Sciences-Aktionäre freuen
Analysen zu Gilead Sciences Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.06.2020
|Gilead Sciences kaufen
|DZ BANK
|15.03.2019
|Gilead Sciences Outperform
|BMO Capital Markets
|03.01.2019
|Gilead Sciences Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|26.10.2018
|Gilead Sciences Overweight
|Barclays Capital
|01.10.2018
|Gilead Sciences Overweight
|Cantor Fitzgerald
