Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences wird am Donnerstagabend ausgebremst

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Gilead Sciences. Das Papier von Gilead Sciences gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 110,20 USD abwärts.

Die Gilead Sciences-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 110,20 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Gilead Sciences-Aktie bis auf 108,52 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 110,20 USD. Der Tagesumsatz der Gilead Sciences-Aktie belief sich zuletzt auf 2.018.707 Aktien.

Am 13.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 121,79 USD. Der derzeitige Kurs der Gilead Sciences-Aktie liegt somit 9,52 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.10.2024 bei 83,11 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Gilead Sciences-Aktie 24,58 Prozent sinken.

Nachdem Gilead Sciences seine Aktionäre 2024 mit 3,08 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,15 USD je Aktie ausschütten.

Gilead Sciences ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,56 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Gilead Sciences 1,29 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 7,06 Mrd. USD gegenüber 6,95 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Gilead Sciences am 23.10.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,11 USD je Gilead Sciences-Aktie belaufen.

