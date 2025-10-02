Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Gilead Sciences

Kursentwicklung

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Gilead Sciences-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 110,95 USD.

Die Gilead Sciences-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 110,95 USD abwärts. Bei 108,59 USD markierte die Gilead Sciences-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 110,20 USD. Der Tagesumsatz der Gilead Sciences-Aktie belief sich zuletzt auf 438.759 Aktien.

Bei 121,79 USD markierte der Titel am 13.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Gilead Sciences-Aktie somit 8,90 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 83,11 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2024). Mit einem Kursverlust von 25,09 Prozent würde die Gilead Sciences-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Gilead Sciences-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,08 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,15 USD aus.

Gilead Sciences ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,56 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,29 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,64 Prozent auf 7,06 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,95 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Gilead Sciences dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Gilead Sciences im Jahr 2025 8,11 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gilead Sciences-Aktie

Pharma-CEOs kassieren ab: Das sind die Topverdiener der Pharmabranche 2024

NASDAQ Composite Index-Titel Gilead Sciences-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Gilead Sciences-Aktionäre freuen

Handel in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag in Rot