Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Dienstagnachmittag im Minusbereich

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Gilead Sciences-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 91,04 USD.

Die Gilead Sciences-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 91,04 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Gilead Sciences-Aktie bis auf 90,61 USD. Mit einem Wert von 90,89 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 153.968 Gilead Sciences-Aktien den Besitzer.

Am 12.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 98,90 USD an. Mit einem Zuwachs von 8,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 62,07 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Gilead Sciences-Aktie mit einem Verlust von 31,82 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,06 USD. Im Vorjahr erhielten Gilead Sciences-Aktionäre 3,00 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Gilead Sciences am 06.11.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,00 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,75 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,05 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,53 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 7,04 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 11.02.2025 terminiert. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 10.02.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 7,57 USD je Gilead Sciences-Aktie.

