Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Freitagvormittag mit KursVerlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Gilead Sciences. Zuletzt ging es für die Gilead Sciences-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 72,10 EUR.

Die Gilead Sciences-Aktie notierte um 09:06 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 72,10 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Gilead Sciences-Aktie bisher bei 71,20 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 72,32 EUR. Der Tagesumsatz der Gilead Sciences-Aktie belief sich zuletzt auf 1.018 Aktien.

Am 09.12.2022 markierte das Papier bei 84,73 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 17,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.07.2023 bei 66,98 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,10 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Gilead Sciences veröffentlichte am 07.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Gilead Sciences hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,29 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,90 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.051,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Gilead Sciences einen Umsatz von 7.042,00 USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 06.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Gilead Sciences-Aktie in Höhe von 6,78 USD im Jahr 2023 aus.

