Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Gilead Sciences-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 2,1 Prozent auf 114,75 USD ab.

Die Gilead Sciences-Aktie notierte um 15:49 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 2,1 Prozent auf 114,75 USD. Das Tagestief markierte die Gilead Sciences-Aktie bei 114,46 USD. Bei 116,84 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ 714.502 Gilead Sciences-Aktien umgesetzt.

Am 10.03.2025 markierte das Papier bei 119,95 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Gilead Sciences-Aktie damit 4,34 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 62,07 USD. Dieser Wert wurde am 01.06.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 45,91 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Gilead Sciences-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,08 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,23 USD ausgeschüttet werden.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Gilead Sciences am 11.02.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,43 USD, nach 1,15 USD im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Gilead Sciences 7,56 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,11 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 24.04.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Gilead Sciences rechnen Experten am 23.04.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 7,96 USD je Aktie in den Gilead Sciences-Büchern.

