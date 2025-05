Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Aktie im Blick

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Gilead Sciences gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,8 Prozent auf 101,92 USD abwärts.

Das Papier von Gilead Sciences gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 1,8 Prozent auf 101,92 USD abwärts. In der Spitze fiel die Gilead Sciences-Aktie bis auf 100,80 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 102,27 USD. Zuletzt wechselten 296.090 Gilead Sciences-Aktien den Besitzer.

Am 11.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 119,95 USD an. Der aktuelle Kurs der Gilead Sciences-Aktie ist somit 17,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.06.2024 (62,07 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Gilead Sciences-Aktie 64,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Gilead Sciences-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,08 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,23 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Gilead Sciences am 24.04.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,06 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -3,34 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,60 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,65 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,69 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.08.2025 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 7,99 USD je Aktie belaufen.

