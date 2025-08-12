Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences präsentiert sich am Mittwochnachmittag stärker

Aktie im Fokus

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Gilead Sciences zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,6 Prozent auf 120,78 USD.

Das Papier von Gilead Sciences konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,6 Prozent auf 120,78 USD. Der Kurs der Gilead Sciences-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 120,93 USD zu. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 120,76 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Gilead Sciences-Aktien beläuft sich auf 106.558 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 121,79 USD erreichte der Titel am 12.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.08.2024 bei 72,76 USD. Der aktuelle Kurs der Gilead Sciences-Aktie ist somit 39,76 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Gilead Sciences-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,08 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,25 USD ausgeschüttet werden.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Gilead Sciences am 07.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,56 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,29 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,06 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,95 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Gilead Sciences dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 8,10 USD je Aktie in den Gilead Sciences-Büchern.

