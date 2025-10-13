Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Nachmittag leichter

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Gilead Sciences. Zuletzt ging es für die Gilead Sciences-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 116,62 USD.

Die Gilead Sciences-Aktie musste um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 116,62 USD. Zwischenzeitlich weitete die Gilead Sciences-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 115,80 USD aus. Bei 116,34 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via NASDAQ 159.020 Gilead Sciences-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.08.2025 bei 121,79 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,43 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.10.2024 bei 84,17 USD. Abschläge von 27,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Gilead Sciences seine Aktionäre 2024 mit 3,08 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,15 USD je Aktie ausschütten.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Gilead Sciences am 07.08.2025 vor. Es stand ein EPS von 1,56 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Gilead Sciences noch ein Gewinn pro Aktie von 1,29 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,06 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,95 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Gilead Sciences rechnen Experten am 29.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,08 USD je Aktie belaufen.

