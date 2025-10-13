Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences tendiert am Montagabend fester
Die Aktie von Gilead Sciences zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Gilead Sciences-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 117,96 USD.
Das Papier von Gilead Sciences konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 117,96 USD. Bei 118,09 USD markierte die Gilead Sciences-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 116,34 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 728.167 Gilead Sciences-Aktien umgesetzt.
Am 13.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 121,79 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Gilead Sciences-Aktie mit einem Kursplus von 3,25 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 12.10.2024 auf bis zu 84,17 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,65 Prozent.
Für Gilead Sciences-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,08 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,15 USD ausgeschüttet werden.
Am 07.08.2025 hat Gilead Sciences in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,56 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Gilead Sciences noch ein Gewinn pro Aktie von 1,29 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,06 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Gilead Sciences einen Umsatz von 6,95 Mrd. USD eingefahren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Gilead Sciences am 30.10.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.
In der Gilead Sciences-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,08 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
