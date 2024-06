Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Nachmittag im Aufwind

Gilead Sciences im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Gilead Sciences. Zuletzt wies die Gilead Sciences-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 64,34 USD nach oben.

Die Gilead Sciences-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 64,34 USD. Die Gilead Sciences-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 64,34 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 64,17 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 187.759 Gilead Sciences-Aktien umgesetzt.

Am 20.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 87,86 USD. 36,56 Prozent Plus fehlen der Gilead Sciences-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.06.2024 (62,07 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,53 Prozent.

Zuletzt erhielten Gilead Sciences-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,00 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,10 USD aus.

Am 25.04.2024 lud Gilead Sciences zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -3,34 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Gilead Sciences 0,81 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Gilead Sciences 6,69 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,33 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Gilead Sciences am 08.08.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 05.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Gilead Sciences-Aktie in Höhe von 3,77 USD im Jahr 2024 aus.

