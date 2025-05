Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Montagnachmittag mit Kursplus

Notierung im Fokus

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Gilead Sciences-Papiere zuletzt 1,6 Prozent.

Um 15:53 Uhr wies die Gilead Sciences-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 104,14 USD nach oben. Bei 104,92 USD erreichte die Gilead Sciences-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 103,00 USD. Bisher wurden via NASDAQ 321.265 Gilead Sciences-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 119,95 USD erreichte der Titel am 11.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,19 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Gilead Sciences-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.06.2024 bei 62,07 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,39 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Gilead Sciences-Aktie.

Für Gilead Sciences-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,08 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,23 USD ausgeschüttet werden.

Am 24.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,06 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -3,34 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 6,65 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,69 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Gilead Sciences wird am 05.08.2025 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Gilead Sciences-Aktie in Höhe von 7,99 USD im Jahr 2025 aus.

